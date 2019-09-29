شكرا لقرائتكم المصري يصل برج العرب لمواجهة بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة فريق المصرى البورسعيدى إلى ستاد برج العرب ، لخوض مباراته أمام ماليندى بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، و التى تقام بعد قليل بين الفريقين .

ومن المقرر أن يرتدى فريق المصرى القميص الاخضر و الشورت الايض و الجواري البيضاء بينما يرتدى حارس المرمى اللون الازرق ، بينما يرتدى الفريق المنافس الطاقم الاحمر ويرتدى حارسه اصفر فوسفورى

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وعقد الاجتماع الفنى للمباراة وترأسه مراقب المباراة الغانى مونكايلا ادم بحضور طاقم التحكيم و مثل فريق المصرى ياسر سالم مدير الكرة ، و محمود جابر المدير الادارى للفريق و ابراهيم غانم مسئول المهمات بالاضافة الى مسئولى الشئون الادارية احمد متولى و محمد السقا و محمد المنصورى ومحمد فتوح و أحمد منصور ، احمد الباشا .