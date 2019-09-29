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شكرا لقرائتكم فايلر يدرس الإنتاج قبل مواجهته بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يشاهد فايلر اليوم تسجيلا لمباراة الانتاج الحربي وأف سى مصر والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء المقبل حتي يضع خطته بناء على هذه المشاهدة وتحديد مهام كل لاعب فى المباراة.
كان الأهلى قد حقق الفوز فى الاسبوع الأول على سموحة بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد برج العرب يوم الأثنين الماضى.
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