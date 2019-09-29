شكرا لقرائتكم تحديد موعد الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة عقب انتهاء مونديال اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة على تحديد موعد الجمعية العمومية للاتحاد عقب عودته من رئاسة بعثة منتخب الرجال فى كأس العالم المحدد له الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد العمومية التى سيتم تحديدها عقب المونديال مناقشة ميزانية الاتحاد واعتماد خطة النشاط المحلى.

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كان عبد الدايم توجه أمس السبت إلى اليابان لرئاسة البعثة فى المونديال والتى سبقته يوم 21 سبتمبر الجارى إلى هناك للدخول فى معسكر مغلق بهيروشيما، استعدادا للبطولة وضبط الساعة البيولوجية للاعبين نظرا لفارق التوقيت بين مصر واليابان.

ويبدأ منتخب مصر مواجهات البطولة يوم 1 أكتوبر المقبل أمام أستراليا فجرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.