موعد مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إفريقيا.. والقناة المجانية الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر في لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2/1، ويحتاج المارد الأبيض للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل.

ونشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية، بسبب رفض الفريق السنغالي تأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، إلى اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدلا من أمس السبت، في بتروسبورت.

وكان الزمالك قد أخطر الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد ومكان المباراة لأسباب أمنية، وبدوره اعتمد الكاف الموعد الجديد، وأرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامتها الأحد في الثامنة مساء، وهو ما رفضه مسئولي النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض اللقاء فى موعده المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة، وبالفعل توجهوا مساء السبت إلى بتروسبورت لإثبات موقفهم.

ولا يزال الموقف غامضا حتى الآن، ومن المحتمل ألا يذهب الفريق السنغالي للمباراة.

وفي ذات السياق، قال مصدر بالزمالك لـ"اليوم السابع" إن عدم حضور الفريق السنغالى للمباراة المحدد لها اليوم الأحد، سيصب فى مصلحة الفريق الأبيض، حيث سيتأهل تلقائيًا لدور الـ 16 بالبطولة، بعد أن يعتبر جينيراسيون فوت منسحب من المباراة وخاسرًا بنتيجة 2/0.

التشكيل المتوقع للزمالك

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في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويفقد الزمالك أمام جينيراسيون خدمات كل من المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في اللعب إفريقيًا قبل دور المجموعات، بجانب محمود عبدالعزيز ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، وكريم بامبو وحازم إمام لأسباب فنية، بالإضافة إلى الجناح الشاب إمام عاشور لعدم قيده إفريقيًا.

القناة الناقلة

سيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورت، مجانا على النايل سات.