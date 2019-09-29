شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب مباراة الزمالك: فى حال عدم حضور جينيراسيون اليوم سيكون منسحباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التشادى قدرى صالح كانى، مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، على هامش الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأبيض مع نظيره السنغالى، أنه فى حال عدم حضور الأخير إلى ملعب المباراة اليوم سيتم اعتباره منسحباً.

وأكد المراقب والحكام، فى الاجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل، أن الزمالك سيتوجه إلى الملعب بصورة طبيعية، وسيتم مراجعة أسماء اللاعبين وإعلان التشكيل الرسمى، وفى حال عدم وصول الفريق السنغالى سيتم الإعلان عن انسحابه.

وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فى الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وفقا للتعديلات التى أجراها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعد طلب تأجيل اللقاء ونقله والذى وافق عليه الكاف، فيما يرفض الفريق السنغالى الأمر رافضاً الذهاب إلى برج العرب، حيث تتواجد بعثته فى مدينة نصر بعد ذهابهم بالأمس إلى بتروسبورت الذى كان محددا قبل التعديلات لاستضافة اللقاء.

وشهد الاجتماع الفنى وجود طاقم التحكيم المالى المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادى قدرى صالح كاني.