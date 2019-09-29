شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسجل غياب جينيراسيون فوت فى الاجتماع الفنى للمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وحضر أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق الأبيض ولم يحضر أى ممثل عن النادى السنغالى.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك زيه التقليدى باللون الأبيض، والتأكيد على توجه الفريق والحكام في السادسة مساء اليوم إلى ملعب المباراة بصورة طبيعية.

كما تم تسجيل غياب مندوب النادى السنغالي عن الاجتماع الفنى، وتواجد طاقم التحكيم المالى المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كانى.