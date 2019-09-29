شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع بـ صالح جمعة قبل مران الأهلي اليوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة قبل مران اليوم، الأحد، مع صالح جمعة لاعب الفريق للاستفسار عن سبب غيابه عن مران المُستبعدين عن مباراة كانو سبورت لمدة يومين مُتتاليين.

وغاب صالح جمعة عن تدريبات مجموعة اللاعبين المُستبعدين من مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التى أقيمت أمس، السبت، ببرج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يستفسر مدير الكرة من لاعب لفريق عن سبب الغياب عن المران مرتين مُتتاليتين، الأمر الذى استوجب توقيع غرامة مالية عليه حسب لائحة الفريق.

ويبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز دون راحة بعد الفوز على كانو سبورت.