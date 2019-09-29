شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات فراعنة الطائرة فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 48 ساعة على مشاركة رجال الكرة الطائرة الأول فى منافسات كأس العالم المقرر انطلاقه باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح اليوم إلى مدينة ناجانو اليابانية استعدادا لانطلاق منافسات المونديال.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مواجهات فى مدينة ناجانو أمام أستراليا فى ضربة البداية ثم البرازيل وإيران أيام 1 ، 4 ، 6 أكتوبر على التوالى.

وتواجد منتخب الطائرة حاليا فى مغلق بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية .

ويرصد الخليج 365 جدول مباريات الفراعنة فى المونديال كالتالى:

1 أكتوبر .. مصر × أستراليا

2 أ أكتوبر .. مصر × إيران

4 أكتوبر .. مصر × البرازيل

5 أكتوبر .. مصر × كندا

6 اكتوبر .. مصر × روسيا

9 أكتوبر .. مصر × إيطاليا

Advertisements

10 أكتوبر .. مصر × بولندا

11 أكتوبر .. مصر × اليابان

13 أكتوبر .. مصر × تونس

14 أكتوبر .. مصر × الأرجنتين

15 أكتوبر .. مصر × أمريكا



جدول كأس العالم

و تقام البطولة بنظام دورى من دور واحد بمواجهات بين المنتخبات الـ 12 المشاركة فى البطولة لتحديد المراكز من 1 إلى 12 .

و خاض منتخب الطائرة مواجهتين أمام بطل الدورى اليابانى ساندرا هيروشيما خلال المعسكر ، حيث فاز فى الأولى 3 /0 ، قبل أن يلعبا 3 أشواط إضافية ليفوز الفراعنة شوطا و يخسر فى إثنين.

بينما تعادلا فى الودية الثانية 2 / 2 التى تم الاتفاق عليها مسبقا، بأن تقام 4 أشواط فقط ، إلا أن منتخبنا الوطنى خسر الشوط الخامس وديا بعدما تم الاتفاق على خوضه تجريبيا للاعبين من 25 نقطة .

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.