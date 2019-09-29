تعرف على جدول منافسات فراعنة الطائرة فى مونديال اليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 48 ساعة على مشاركة رجال الكرة الطائرة الأول فى منافسات كأس العالم المقرر انطلاقه باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل.
وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح اليوم إلى مدينة ناجانو اليابانية استعدادا لانطلاق منافسات المونديال.
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مواجهات فى مدينة ناجانو أمام أستراليا فى ضربة البداية ثم البرازيل وإيران أيام 1 ، 4 ، 6 أكتوبر على التوالى.
وتواجد منتخب الطائرة حاليا فى مغلق بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية .ويرصد الخليج 365 جدول مباريات الفراعنة فى المونديال كالتالى:
1 أكتوبر .. مصر × أستراليا
2 أ أكتوبر .. مصر × إيران
4 أكتوبر .. مصر × البرازيل
5 أكتوبر .. مصر × كندا
6 اكتوبر .. مصر × روسيا
9 أكتوبر .. مصر × إيطاليا
10 أكتوبر .. مصر × بولندا
11 أكتوبر .. مصر × اليابان
13 أكتوبر .. مصر × تونس
14 أكتوبر .. مصر × الأرجنتين
15 أكتوبر .. مصر × أمريكا
جدول كأس العالم
و تقام البطولة بنظام دورى من دور واحد بمواجهات بين المنتخبات الـ 12 المشاركة فى البطولة لتحديد المراكز من 1 إلى 12 .
و خاض منتخب الطائرة مواجهتين أمام بطل الدورى اليابانى ساندرا هيروشيما خلال المعسكر ، حيث فاز فى الأولى 3 /0 ، قبل أن يلعبا 3 أشواط إضافية ليفوز الفراعنة شوطا و يخسر فى إثنين.
بينما تعادلا فى الودية الثانية 2 / 2 التى تم الاتفاق عليها مسبقا، بأن تقام 4 أشواط فقط ، إلا أن منتخبنا الوطنى خسر الشوط الخامس وديا بعدما تم الاتفاق على خوضه تجريبيا للاعبين من 25 نقطة .
وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.
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