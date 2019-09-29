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شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الغباشى بطلة الطائرة تظهر فى منهج إنجليزى أولى إعدادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت دعاء الغباشى، بطل منتخب الطائرة الشاطئية والحاصلة على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بالمغرب، فى المناهج الدراسية.
وأدرجت وزارة التعليم فقرة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى تتحدث عن دعاء الغباشى، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى، وجاء نصها كالتالى: "لاعبتى المفضلة النجمة دعاء الغباشى، لاعبة منتخب الطائرة، إنها طويلة جدا، حيث يبلغ طولها 180 سم، قوية، وسريعة، وتستطيع القفز لأعلى، ودودة، وتتميز بالابتسامة الكبيرة".
من جانبها عبرت دعاء الغباشى بطلة منتخب الطائرة الشاطئية عن سعادتها بعد ظهورها فى المناهج الدراسية، مؤكدة أن تلك الخطورة تمنحها دافعاً لتطوير مستواها ومضاعفة الجهد للتتويج بمزيد من البطورت.
دعاء الغباشى
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