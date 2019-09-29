شكرا لقرائتكم خبر عن إف سى مصر يساعد فايلر على استكشاف الإنتاج قبل موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بمباراة الإنتاج الحربى أمام إف سى مصر فى الأسبوع الأول للدورى الممتاز لاستكشاف فريق الإنتاج الحربى فى ثوبه الجديد قبل لقائه مع الأحمر المقرر له الأربعاء المقبل باستاد السلام .

يشاهد فايلر اليوم تسجيلا لمباراة الانتاج الحربى وإف سى مصر، والتى انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الأربعاء المقبل حتى يضع خطته بناء على هذه المشاهدة وتحديد مهام كل لاعب فى المباراة .

كان الأهلى قد حقق الفوز فى الاسبوع الأول على سموحة بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد برج العرب يوم الأثنين الماضى.