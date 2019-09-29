شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد موعد الجمعية العمومية عقب إنتهاء مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الكرة الطائرة على تحديد موعد الجمعية العمومية للاتحاد عقب عودته من رئاسة بعثة منتخب الرجال فى كأس العالم المحدد له الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر القادم .

و من المنتظر أن تشهد العمومية التى سيتم تحديدها عقب المونديال مناقشة ميزانية الإتحاد واعتماد خطة النشاط المحلى .

وتوجه عبد الدايم أمس السبت إلى اليابان لرئاسة البعثة فى المونديال و التى سبقته يوم 21 سبتمبر الجارى إلى هناك للدخول فى معسكر مغلق بهيروشيما إستعدادا للبطولة و ضبط الساعة البيولوجية للاعبين نظرا لفارق التوقيت بين مصر و اليابان .

ويبدأ منتخب مصر مواجهات البطولة يوم 1 أكتوبر القادم أمام إستراليا فجرا بتوقيت القاهرة .

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وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.

ويضم الجهاز الفنى كلا من: شريف الشمرلى مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فنى وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعى ورجب قطب محلل وأحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.