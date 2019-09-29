شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد توقيع وثيقة استضافة مصر لمونديال اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام فى الثانية ظهر الخميس المقبل مؤتمر توقيع وثيقة استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد بحضور عدد من كبار الشخصيات .

ووجه اتحاد اليد الدعوة رسميا لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من القيادات الرياضية وكبار الشخصيات لحضور التوقيع عقب حضور وضع حجز الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد لكرة اليد ولملعب 6 اكتوبر أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة المقرر اقامتها في مصر 2020, وعقب وضع حجر الاساس للمقر الجديد سيتم الحدث الاهم وهو مراسم توقيع وثيقة بطولة العالم رسميا في أحد الفنادق الكبرى.

ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 ، كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدورى ومقر للإكاديمية الأفريقية.

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يذكر أن مقر الاتحاد الجديد تم وضع حجر أساسة عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مسبقا على على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزى الخدمى بمدينة 6 أكتوبر.