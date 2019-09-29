شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الإنتاج الحربى والنتائج الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يحترم فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني ولاعبيه، مضيفا:نعلم جيدا أننا أمام منافس قوي ومباراة صعبة، وبالتأكيد نتطلع للفوز بها وإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيدنا بمسابقة الدوري.

ويلتقى الأهلى مع الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ أن تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة المقبلة يبقى هدفا مهما جدا للجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب؛ في مقدمتها مواصلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مالابو ثم الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك، وبعدها الفوز على سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والفوز أمس على كانو سبورت وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وذكر مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة النتائج الإيجابية؛ لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد والجهاز الفني يتطلع دائما لخلق دوافع جديدة وقوية للاعبين؛ من أجل مواصلة العروض الجيدة التي تقودنا لتحقيق الانتصارات محليا و إفريقياً.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يركز حاليا على دراسة فريق الانتاج الحربي؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه وتحضير اللاعبين جيدا قبل مواجهة الأربعاء المقبل.