شكرا لقرائتكم خبر عن قناع وجه إسبانى لـ مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، مهاجم الفريق، راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التى أجراها فى عظام الوجه مؤخرًا.

ويتواصل الجهاز الطبى فى الوقت الحالى مع بعض الشركات الطبية المخصصة فى إسبانيا؛ للحصول على قناع الوجه الخاص الذى سيتم تجهيزه للاعب لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

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ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إنهاء كافة التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الجديد الذى سيرتديه مروان محسن بعد العملية الجراحية التى أجراها عقب إصابته فى مباراة سموحة الاثنين الماضى وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.