المحكمة الرياضية الدولية.. أين تذهب أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت في حالة الغاء المباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترب جينيراسيون فوت بطل السنغال من الامتناع عن خوض مباراة الزمالك المقرر أن تقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العرب في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن جزء من بعثة الفريق السنغالي غادر القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد عائداً إلي بلاده.

ورفض الفريق السنغالي السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة الزمالك معترضاً على نقل المباراة من "بتروسبورت" وتأجيلها 24 ساعة، لتقام الأحد بدلا من السبت.

وذهب "جينيراسيون فوت" لملعب "بتروسبورت" أمس السبت لإثبات حالة رافضاً التفاوض مع ممثل الزمالك واتحاد الكرة.

ماذا يحدث؟

الزماللك عليه التوجه على ملعب برج العرب في الساعة الثامنة مساءاً لإثبات حضوره ومن ثم النزول إلى الملعب مع طاقم التحكيم الذى عليه الإنتظار نصف ساعة لالغاء المباراة.

مراقب المباراة سيرفع تقريره بما حدث ومن ثم يتخذ الكاف القرار، ليتجه المتضرر إلي لجنة الانضباط فى الكاف داعماً موقفه بالمستندات ولائحة النظام الأساسي للكاف.

وتقول لائحة الكاف "إذا كانت المسافة بين العاصمة، وملعب المباراة أكثر من 200 كيلو متر على الاتحاد المضيف توفير طائرة للضيوف إلى ملعب المباراة وعقب نهايتها، وإن لم يكن هذا متوفرًا يتم خوض المباراة في العاصمة بين الفريقين."

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الباب التاسع الذي يوضح الأمور التنظيمية: "المكان، التاريخ (جمعة، السبت، الأحد) في دور الـ32، يتم تحديدهما من خلال الاتحاد المضيف، ويتم إبلاغ السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، الفريق المنافس، الحكام، ومراقب المباراة قبل 10 أيام من المباراة، وبعد ذلك الاخطار لا يمكن تغيير توقيت اللقاء أو اليوم أو ملعب المباراة، إلا إذا كان هناك اتفاق تم إبلاغ (كاف) به من جانب الفريقين."

وتقول المادة الرابعة من باب الجدول ونظام البطولة: "التوقيت المحدد للمباريات لكافة مراحل البطولة نهائي ولا يمكن أن يتغير إلا في حالة الضرورة القصوى التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المنظمة للبطولة من جانب (كاف)."

ويوضح باب اللجنة المنظمة للبطولة في الفقرة بعض الصلاحيات التي تقم باتخاذ قرارات بشأنها:

(أ) تعديل مواعيد المباريات الخاصة بكل مراحل البطولة.

(ج) اتخاذ القرارات في حالة الضرورة القصوى.

ويستند الفريق السنغالي على أن نقل المباراة وتأجيلها لا يندرج تحت بند الضرورة القصوى مستشهداً بإقامة مباراة الأهلي وكان سبورت في نفس يوم المباراة وبحضور الجماهير فيما يمتلك الزمالك مستند رسمي به موافقة الكاف على التأجيل ونقل المباراة.

بعد صدور قرار لجنة الانضباط سيته المتضرر إلي لجنة الاستئناف ثم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للفصل في الأزمة .