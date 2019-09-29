خاص.. اتحاد الكرة يرفض طلب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر بالإسماعيلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض طلب النادي بأن يتم نقل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز (2019-20) من إستاد الجيش ببرج العرب إلى استاد الإسماعيلية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الأحد: "اعترضنا منذ فترة على إقامة المباراة ببرج العرب خاصةً وأن هذه المباراة هي مباراة الإسماعيلي وكان من المفترض إقامتها بالإسماعيلية".

وأضاف: "أرسلنا خطابا رسميا وجاء الرد بالرفض من قبل اتحاد الكرة".

Advertisements

وأتم قائلا: "لا نعلم السر في هذا الأمر حتى الآن بأن تقام مباراة للإسماعيلي والمصري ببرج العرب".

وكان الإسماعيلي حقق الفوز في المباراة الأولى له بالدوري على حساب الجونة بهدف نظيف.

يُذكر أن الإسماعيلي سيواجه المصري البورسعيدي في الجولة الثانية للدوري المصري على ملعب برج العرب يوم الأربعاء المقبل، قبل ملاقاة الأهلي في الإسكندرية أيضًا ضمن منافسات الجولة التاسعة خلال شهر ديسمبر.