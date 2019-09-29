10 أيام.. طبيب الأهلي يمنح مروان محسن راحة سلبية بعد جراحة الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر خالد محمود رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي منح مروان محسن مهاجم الفريق راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه مؤخرًا.

وتعرض مروان للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة بالجولة الأولى من بطولة الدوري، واضطر لإجراء جراحة في الوجه.

كما يتواصل الجهاز الطبي في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في إسبانيا؛ للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب؛ لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

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على الجانب الآخر سيخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية تدريبات استشفائية اليوم الأحد ضمن مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم الاستشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي يضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وينفذه اللاعبون عقب المباريات، بينما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس مرانهم بشكل فني وبدني كامل استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويبدأ الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ليحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.