تعرف على تردد القناة "المجانية" الناقلة ومعلق ومحللي مباراة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يستقبل الزمالك ضيفه جينيراسيون فوت بطل السنغال في مباراة الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تقام في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة بفارق هدفين أو الفوز بهدف نظيف أو الخسارة بهدف نظيف بعد خساراته فى مباراة الذهاب 2-1 وذلك من أجل التأهل إلى دور المجموعات.
وتواجه المباراة صعوبة في اقامتها حيث إن الفريق السنغالي لم يسافر إلى الأسكندرية اعتراضاً على تأجيل المباراة 24 ساعة مع نقلها لبرج العرب.
وتنقل المباراة عبر قناة On Sport HD ويتولى التعليق عليها حاتم بطيشة، فيما يقدم الاستديو التحليلي سيف زاهر ويستضيف طاقم تحليلي مكون من: أيمن يونس ووليد صلاح الدين وحازم إمام.
تردد قناة On Sport
القمر الصناعي: نايلسات.
تردد القناة: 10853 .
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500 .
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