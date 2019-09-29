أهلى جدة يستعد لمكافأة صالح المحمدي

كشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة أهلي جدة، قررت استمرار صالح المحمدي المدير الفنى المؤقت مع الفريق خلال مواجهة الفيحاء المقررة في الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بنسلمان للمحترفين.
كما توجد رغبة ملحة لدى مجلس إدارة الأهلي التي يترأسها، أحمد الصائغ في مكافأة صالح المحمدي بعد أن قام بتغيرات جذريةفي صفوف الفريق.
أكدت التقارير أن إدارة الأهلي في حال فشلها التوصل مع أحد الأسماء التدريبية المميزة على الساحة الكروية ستقوم بإسناد المهمة لصالح المحمدي حتى نهاية الموسم الحالي لمنح فرصة تطبيق استراتيجيته على اللاعبين لتطبيق سياسة الاستقرار والانسجام.
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