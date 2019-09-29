تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

يؤدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي أقيمت أمس السبت تدريبات استشفائية اليوم الأحد ضمن مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم الاستشفائية وفقًا للبرنامج البدني الذي يضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وينفذه اللاعبون عقب المباريات، بينما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس مرانهم بشكل فني وبدني كامل استعدادا للمرحلة

المقبلة.

ويبدأ الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز أمس على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.