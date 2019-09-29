راحة سلبية لمروان محسن للتعافي من جراحة الوجه

الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح مروان محسن مهاجم الفريق راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه أخيرًا.

يتواصل الجهاز الطبي في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في

إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب، لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إنهاء كافة التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الجديد الذي سيرتديه مروان محسن بعد العملية الجراحية التي أجراها عقب إصابته في مباراة سموحة التي أقيمت الاثنين الماضي وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.