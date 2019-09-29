الخماسي الحديث بسموحة يتفوق في بطولة الجمهورية للترياثل

واصل فريق الخماسي الحديث بنادي سموحة بقيادة أحمد الحرازي نتائجه المميزة وحصده للمزيد من المراكز الأولي والميداليات المتنوعة. حصد الفريق نتائج طيبة في بطولة الجمهورية للترياثل التي أقيمت بمدينة الغردقة. الفردي: حصد النجم إسلام عادل مبروك المركز الأول مرحلة العمومي رجال. حصدت النجمة بريهان على مسعد المركز الأول مرحلة العمومي سيدات. حصد النجم خالد طارق علام المركز الأول مرحلة ١٩ سنة Advertisements أولاد. أولاد. حصد النجم عبد الرحمن محمود إبراهيم المركز الثالث مرحلة ١٩ سنة أولاد.. الترتيب العام : حصدت مرحلة ١٩ سنة أولاد المركز الأول ترتيب عام وضمت النجوم: خالد طارق علام وعبد الرحمن محمود إبراهيم ونور الدين أحمد السيد. حصدت مرحلة ١٧ سنة بنات المركز الثاني ترتيب عام وضمت النجمات: جنى خالد سليمان ومريم صالح محمد وأية محمد صلاح. خالد سليمان ومريم صالح محمد وأية محمد صلاح. يضم الجهاز الفني: عميد أحمد حرازى مدير فنى والكابتن أحمد حسن سمكه مدرب عام والكابتن محمود حامد مدرب عام سباحة والكابتن أحمد أبو الفتوح مدرب رماية مراحل 17 و19 والعمومي والكابتن محمد قاسم مدرب جرى مرحلة 19 سنة و مرحلة العمومي والكابتن عبد العزيز وجدى مدرب جرى مرحل 15 و17 سنة والكابتن محمود شويخ مدرب سباحة مراحل 17 و19 والعمومي والكابتن مصطفى يسرى مدير إداري.

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