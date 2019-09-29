رينيه فايلر يدرس الإنتاج الحربي بالفيديو

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الإنتاج الحربي بالفيديو؛ استعدادًا لمواجهته يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز

ويشاهد فايلر اليوم تسجيلًا لمباراة الإنتاج الحربي في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز أمام نادي مصر والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة؛

لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء المقبل المقرر إقامتها على ستاد السلام.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لهذه المباراة المهمة في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري التي يسعى للاحتفاظ بلقبها.