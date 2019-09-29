أكد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى أن هناك المزيد من لاعبى منتخب مصر الوطنى يمكنهم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
قال السكرى إن نجاح الثنائي سماء فاروق وعلى حسن فى التأهل إلىطوكيو 2020 يمثل بشرى خير لباقى لاعبينا بالمنتخب الوطنى .
أشار قائلًا إن سماء تأهلت بالقارب الفردى سيدات لسباق 500 متر بينما على صعد بالقارب الفردى رجاللسباق 200 متر .
وأشار أن جميع لاعبى المنتخب الوطنى ينفذون برنامجًا طموحًا حتى يكون لفراعنة الكانوى والكياك أكثر من لاعب لاعبة فى طوكيو 2020 .
أضاف السكرى قائلًا إن الاتحاد لا يستهدف مجرد التأهيل فقط ولكن يسعى للتواجد فى المراكز المتقدمة فى طوكيو 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد الكانوى والكياك: لا نستهدف التأهل إلى الأولمبياد فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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