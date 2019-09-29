رئيس اتحاد الكانوى والكياك: لا نستهدف التأهل إلى الأولمبياد فقط

أكد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى أن هناك المزيد من لاعبى منتخب مصر الوطنى يمكنهم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

قال السكرى إن نجاح الثنائي سماء فاروق وعلى حسن فى التأهل إلى

طوكيو 2020 يمثل بشرى خير لباقى لاعبينا بالمنتخب الوطنى .

أشار قائلًا إن سماء تأهلت بالقارب الفردى سيدات لسباق 500 متر بينما على صعد بالقارب الفردى رجال

لسباق 200 متر .

وأشار أن جميع لاعبى المنتخب الوطنى ينفذون برنامجًا طموحًا حتى يكون لفراعنة الكانوى والكياك أكثر من لاعب لاعبة فى طوكيو 2020 .

أضاف السكرى قائلًا إن الاتحاد لا يستهدف مجرد التأهيل فقط ولكن يسعى للتواجد فى المراكز المتقدمة فى طوكيو 2020 .