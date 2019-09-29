اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الأحد استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية منمنافسات الدوري الممتاز.
ولعب الأهلي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز مع سموحة الأسبوع الماضي وحقق الفوز بهدف نظيفأحرزه رمضان صبحي، ويسعى لاستمرار الانتصارات.
يذكر أن الأهلي صعد لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أمس، بعد فوزه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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