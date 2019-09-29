دي خيا يدفع اليونايتد للتخلص من حارسه المعار

اقترب دين هندرسون حارس مرمى شيفيلد، المعار من مانشستر يونايتد، من الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الشياطين الحمر.

ويلعب هندرسون ضمن صفوف شيفيلد منذ الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الذي يعتمد بشكل كامل على حارسه الإسباني دافيد دي خيا.

قالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن قيام دي خيا بتجديد عقده مع مانشستر، جعل إدارة النادي تفكر بشكل جدي في السماح لهندرسون بالرحيل بشكل نهائي.

أشارت إلى أن هندرسون بدأ مستواه في التطور بشكل واضح، وهو ما سيجعله محط اهتمام

العديد من الأندية خلال الصيف المقبل، وستسعى إدارة اليونايتد على فتح مزاد لبيع هندرسون في نهاية الصيف، وقد يصل ثمنه إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

وشددت الصحيفة أن خطوة اليونايتد ببيع هندرسون، ستحظى بموافقة كبيرة من الحارس الذي يرغب في المشاركة بشكل أساسي، خاصة مع صعوبة مشاركته في ظل وجود دي خيا.