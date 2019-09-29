سيد عبدالحفيظ: بدأنا الاستعداد للإنتاج.. ونسعى لمواصلة الانتصارات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يبدأ اليوم استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف: نحترم فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني ولاعبيه، ونعلم جيدًا أننا أمام منافس قوي ومباراة صعبة، وبالتأكيد نتطلع للفوز بها وإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيدنا بمسابقة الدوري.

وأكد عبدالحفيظ أن تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في

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المباراة المقبلة يبقى هدفًا مهمًّا جدًّا للجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب؛ في مقدمتها مواصلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مالابو ثم الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك، وبعدها الفوز على سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والفوز أمس على كانو سبورت وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة النتائج الإيجابية؛ لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد والجهاز الفني يتطلع دائمًا لخلق دوافع جديدة وقوية للاعبين؛ من أجل مواصلة العروض الجيدة التي تقودنا لتحقيق الانتصارات محليًّا و أفريقيًّا.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يركز حاليًّا على دراسة فريق الإنتاج الحربي؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه وتحضير اللاعبين جيدًا قبل مواجهة الأربعاء المقبل.