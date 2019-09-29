"كيشو" لوزير الرياضة: ألحقونا

وجه محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الرياضة أشرف صبحي، و عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ورؤساء الاتحادات الرياضية.
وأكد كيشو أنه وعدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني في مختلف الألعاب، يعانوا في الوقت الحالي، من محاولات متعددة من دولة قطر لتجنيسهم في الفترة المقبلة.
وتأهل النجم المتوج بذهبية المصارعة الرومانية فى دورةالألعاب الأفريقية، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بنجاح، وهو ما دفع بعض الدول إلى إجراء محاولات تفاوضية مع اللاعب ليحصل على جنسيتها من أجل تمثيلها خلال دورة الألعاب الأوليمبية.
وخص "كيشو" دولة قطر بالذكر إنها تفاوضت معه ومع عدد من اللاعبين في ألعاب أخرى، من أجل الحصول على جنسيتها وتمثيلهابالأولمبياد، خاصة مع فقرها في وجود أبطال لألعابها واعتمادها على لاعبين من جنسيات أخرى.
وطلب اللاعب من وزير االرياضة ورؤساء الاتحادات حماية اللاعبين، والحفاظ عليهم من أي محاولات للوصول إليهم بأي طريقة، ليشدد على حرصهم على تمثيل منتخب مصر بشكل دائم، ولكنهم يبحثون عن توفير الحماية الظروف المناسبة لهم لكي يتمكنوا من المواصلة مع منتخب مصر بكامل تركيزهم في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق إنجازات باسم الرياضة المصرية، ورفع علم مصر بدورة الألعاب الأولمبية، وكافة الدورات المختلفة.
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