الاتحاد القطري يمنح منتخب الناشئين مكافأة مالية

منح الاتحاد القطري لكرة القدم بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مكافأة مالية بواقع 4000$ أربعة آلاف دولار لكل فرد، بمناسبة تأهل المنتخب لنهائيات كأس آسيا للناشئين البحرين 2020.



وقدم رئيس بعثة المنتخب الأستاذ أحمد مهدي سالم شكره وتقديره للاتحاد القطري على هذا التكريم، وعلى كرم الاستضافة.



وكان منتخبنا الوطني للناشئين تأهل إلى جانب منتخب قطر عن المجموعة الخامسة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستستضيفها البحرين في سبتمبر من العام 2020، حيث تأهلت قطر كمتصدرة للمجموعة بفارق الأهداف عن منتخبنا، فيما تأهل منتخبنا كأفضل فريق في المركز الثاني من المجموعات الحادية عشر.



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