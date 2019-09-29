رياضة | راؤول: هذا اللاعب سيكون "جوكر" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راؤول: هذا اللاعب سيكون "جوكر" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف راؤول جونزاليس، أسطورة ومدرب ريال مدريد كاستيا، أن اللاعب البرازيلي الشاب رودريجو جوس يحفز نفسه باستمرار، وهذا هو السبب الحقيقي وراء تألقه اللافت.

وقال راؤول خلال تصريحات صحفية: "أعتقد أنه من البداية كان واضحًا بشأن وضعه. إنه لاعب في الفريق الأول ، لكن عندما يتمكن من مساعدة الكاستيا أو عندما يمكننا نحن مساعدته يأتي للعب معنا هنا".

وأضاف قائلاً: "لابد وأنك رأيته بالفعل ، لقد لعب على مستوى كبير وقد ضحى كثيرًا. لا نعرفه كثيرًا لأنه لا يتدرب معنا عادةً".

Advertisements

وواصل: "مركزه ؟ رودريجو لديه القدرة على اللعب في أي مركز في الهجوم. لكنني أعتقد أنه سؤال لمدرب الفريق الأول لأنهم لاعب للفريق الأول".

وتابع: "إنهم شباب صغار للغاية وليس من الضروري وضعهم في مقارنات، إنه يتمتع بجودة عالية وهو رهان رائع من النادي. مثل العام الماضي مع فينيسيوس جونيور، الآن رودريجو هو الذي يتناوب مع الفريق الأول والكاستيا وبصفتي مدرب للكاستيا أنا هنا لمساعدته. أنا سعيد جداً لعمله هو و اللاعبين".

واستطرد: "الضوضاء حول رودريجو ؟ عليك أن تأخذ الأمر بشكل طبيعي. إذا كان رودريجو يحصل على الكثير من الأخبار والتعليقات، فهذا لأنه يستحق ذلك".

واختتم أسطورة هجوم ريال مدريد السابق بقوله: "أعتقد أنه في أفضل نادٍ وسنقوم أنا وزيزو بمساعدته. وأعتقد أنه في ريال مدريد يمكننا ان نكون سعداء بإمتكلاك لاعب مثله".