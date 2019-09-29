رياضة | هل تعلم المباراة التي دخل خلالها عبد الحق نوري في غيبوبة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تعلم المباراة التي دخل خلالها عبد الحق نوري في غيبوبة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وفاة عبد الحق بن نوري، لاعب نادي إياكس الهولندي السابق، من قبل تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ورغم عدم إبداء النادي أو عائلته أي معلومات تؤكد الخبر أو تنفيه حتى الآن، إلا أن محبي اللاعب يترقبون حساب أياكس الرسمي لمعرفة حقيقة وفاة اللاعب، نظرًا لأنه النادي الأخير الذي شارك عبد الحق نوري في صفوفه قبل الدخول في غيبوبه لمدة تخطت العامين، قبل أن يقوم النادي بفسخ تعاقده منذ عدة شهور ماضية، نظرًا لاستمرار غيبوبته طويلاً".

لذلك نجيب لكم على السؤال الذي يدور في أذهان بعضي المشجعين، هل تعلم المباراة التي دخل خلالها عبد الحق نوري في غيبوبة؟

وكان النجم الهولندي عبد الحق بن نوري، ذو الأصول المغربية قد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في مباراة أياكس الهولندي وفيرد بريمن الألماني عام 2017.

وللإجابة بالتفصيل عن سؤال هل تعلم المباراة التي دخل خلالها عبد الحق نوري في غيبوبة؟ نرصد لكم كافة التفاصيل في السطور التالية:

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فاجأ عبد الحق نوري، جميع المتواجدين في المباراة الودية لفريقه أياكس أمام فيرد بريمن الألماني، بالسقوط على ملعب المباراة، في الدقيقة 72 من زمن المباراة بدون تدخل من أحد اللاعبين عليه.

هل تعلم طريقة نقل عبد الحق نوري للمستشفى؟

وفي ظل محاولة طبيب الفريق إسعاف عبد الحق نوري، ولكنه وجد اللاعب لايستجب للإسعافات الأولية ليبدأ الدخول في غيبوبة ليتم إيقاف المباراة، ليقوم الطبيب بإسعافه مؤقتاً، قبل أن يتم نقله بعربة الإسعاف من داخل الملعب، لتوصله إلى الطائرة الهليكوبتر لينقل بها سريعاً إلى المستشفى لعلاجه نظراً للحالة الخطيرة التي كان يعاني منها.

تفاصيل إصابة عبد الحق نوري

أعلن أياكس بعد نقل "نوري" للمستشفى، عن إصابته بتلف في الدماغ، وعلى الرغم من استفاقته من الغيبوبة في شهر أغسطس الماضي، إلا أن عبد الرحيم نوري، شقيق اللاعب أكد على أن “عبد الحق لايحرك جسده، فهو لايحرك سوى رأسه وعينيه وحاجبيه”.

وتم فسخ عقد اللاعب من قبل أياكس بعد مرور أكثر من عامين على دخوله في الغيبوبة التي لم يستطع الشفاء منه حتى الآن في ظل الأخبار المتداولة بشكل دائم بوفاته، في ظل الكشف عن حالة اللاعب بشل رسمي من قبل ناديه أو عائلته.