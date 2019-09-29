رياضة | نتائج المصريين في الجزائر تهدد بيراميدز أمام شباب بلوزداد (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج المصريين في الجزائر تهدد بيراميدز أمام شباب بلوزداد (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام السابعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "5 يوليو" بالجزائر، في مباراة إياب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يصعب مهمة فريق بيراميدز والذي بات مطالب بتحقيق الفوز في علي شباب بلوزداد في عقر داره وأمام جمهوره من أجل انتزاع بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي يشارك بها للمرة الأولي في تاريخه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام من تاريخ مواجهات أندية مصر والأندية الجزائرية قبل مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد:-

أندية مصر Vs أندية الجزائر:

تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها الجزائرية في 56 مباراة رسمية، (32 في دوري أبطال إفريقيا – 13 في الكونفيدرالية الإفريقية – 6 بكأس الكؤوس الإفريقية – 4 بكأس الاتحاد الإفريقي – 1 بكأس السوبر الإفريقي).

فازت أندية مصر في 22 مباراة، مقابل 17 انتصار للأندية الجزائرية، بينما حسم التعادل نتيجة 17 مباراة، سجل المصريين 63 هدفًا، واستقبلت شباكه 47 هدفًا، وجاءت المواجهات كالتالي:-

- الأهلي: 21 مباراة (10 انتصارات – 5 تعادلات – 6 هزائم)

- الاسماعيلي: 10 مباراة (انتصارين – 4 تعادلات – 4 هزائم)

- الزمالك: 10 مباريات (3 انتصارات – 5 تعادلات – هزيمتين)

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- المصري: 4 مباريات (3 انتصارات – هزيمة)

- انبي: 4 مباريات (1 انتصار – 1 هزيمة – 2 تعادل)

- الاتحاد: 2 مباراة (1 انتصار – 1 هزيمة)

- المقاصة: 2 مباراة (1 انتصار – 1 هزيمة)

- حرس الحدود: 2 مباراة (1 انتصار – 1 تعادل)

- بيراميدز: 1 مباراة (تعادل)

وتقابلت أندية مصر مع 12 فريقًا جزائريًا هم (شبيبة القبائل – مولودية الجزائر – شباب سطيف – اتحاد العاصمة – مولودية وهران – مولودية قسنطينة – شباب قسنطينة – شباب بلوزداد – شبيبة الساورة – مولودية أولمبيك بجاية – نصر حسين داي – أوليمبي الشلف)

نتائج مخيبة للأندية المصرية بالجزائر:

خاضت أندية مصر 28 مباراة علي ملعبها ضد أندية الجزائر، فازت 18 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وسجلت 47 هدفًا، واستقبلت 17 هدفًا.

بينما خاضت الأندية المصرية 28 مباراة "خارج ملعبها" أمام أندية الجزائر، فاز المصريين في 4 مباريات، وتعادلت في 10 مباريات، وخسرت 14 مباراة، سجلت 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا.