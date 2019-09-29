رياضة | حقيقة وفاة عبد الحق نوري لاعب أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة وفاة عبد الحق نوري لاعب أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأخيرة تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنباء عن وفاة عبد الحق بن نوري لاعب نادي إياكس الهولندي السابق.

وكان النجم الهولندي عبد الحق بن نوري، ذو الأصول المغربية قد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في مباراة أياكس الهولندي وفيرد بريمن الألماني عام 2017.

ورغم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر وفاة اللاعب، إلا أن نادي أياكس الهولندي لم يكشف عن أي تفاصيل تفيد بتأكيد الخبر أو نفيه حتى الآن، ونرصد لكم في السطور التالية بعض تعليقات نشطاء تويتر ما بين تناول أخبار الوفاة والرد عليه بضرورة التأكد من المعلومات.

وغرد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ويدعى قاسم محمد، عبر صفحته الرسمية قائلاً: "عاجل.. وفاة لاعب أياكس امستردام المغربي عبدالحق نوري بعد صراع طويل مع المرض، اللهم اغفر له و ارحمه"، وردًا على الأخبار المتداولة قال أحد نشطاء تويتر عبر حسابه الشخصي: "اشاعة يتم تدوالها الآن على تويتر بخصوص وفاة اللاعب عبدالحق نوري، لحد هذي اللحظة لا يوجد أي خبر رسمي من نادي أياكس أو من عائلة عبدالحق، يخص موضوع نوري، يا ليت الكل يتاكد من الخبر قبل لا يرسل مثل هذي الاخبار مراعاة لأهل وأحباب نوري".

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كما نشر أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر صفحته الرسمية أيضًا: "هل فعلا خبر وفاة اللاعب عبد الحق نوري صحيح، نفسي حد يطلع يكدب الخبر والله"، كما تسأل حسب لشخص آخر قائلاً: "هو عبد الحق نوري مات بجد؟".

ويترقب محبي اللاعب حساب أياكس الرسمي لمعرفة حقيقة وفاة اللاعب، سواء بالتأكيد أو النفي، نظرًا لأنه النادي الأخير الذي شارك عبد الحق نوري في صفوفهقبل الدخول في غيبوبه لمدة تخطت العامين، قبل أن يقوم النادي بفسخ تعاقده منذ عدة شهور ماضية، نظرًا لاستمرار غيبوبته طويلاً".

ولم يُبدي النادي أو عائلته أي معلومات تفيد تأكيد الخبر أو نفيه حتى الآن، ليضع محبي اللاعب الشاب صاحب الـ 23عاما، في حيرة كبيرة، وهو الأمر المنتظر إعلانه رسميًا خلال الساعات القادمة.

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