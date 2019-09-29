رياضة | الأهلي يعلن أهدافه من مباراة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن أهدافه من مباراة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يبدأ اليوم استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: "نحترم فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني ولاعبيه، ونعلم جيدا أننا أمام منافس قوي ومباراة صعبة، وبالتأكيد نتطلع للفوز بها وإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيدنا بمسابقة الدوري".

وأوضح عبد الحفيظ أن تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة المقبلة يبقى هدفا مهما جدا للجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب؛ في مقدمتها مواصلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مالابو ثم الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك، وبعدها الفوز على سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والفوز أمس على كانو سبورت وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة النتائج الإيجابية؛ لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد والجهاز الفني يتطلع دائما لخلق دوافع جديدة وقوية للاعبين؛ من أجل مواصلة العروض الجيدة التي تقودنا لتحقيق الانتصارات محليا و إفريقياً.

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وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يركز حاليا على دراسة فريق الانتاج الحربي؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه وتحضير اللاعبين جيدا قبل مواجهة الأربعاء المقبل.

الأهلي يشتري قناع الوجه لمروان محسن

منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه مؤخرًا.

ويتواصل الجهاز الطبي في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في إسبانيا؛ للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب؛ لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إنهاء كافة التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الجديد الذي سيرتديه مروان محسن بعد العملية الجراحية التي أجراها عقب إصابته في مباراة سموحة التي أقيمت الاثنين الماضي وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.