شكرا لقرائتكم خبر عن اثيوبيا تسيطر على لقب الرجال والسيدات في ماراثون برلين والان مع التفاصيل

توج البطل الاثيوبي كينينيسا بيكيلي بلقب ماراثون برلين اليوم الأحد.

وكاد بيكيلي البالغ من العمر 37 عاما أن يحطم الرقم القياسي العالمي لكنه انهى السباق بفارق ثانيتين فقط عن الرقم القياسي.

وسجل بيكيلي ساعتين ودقيقة واحدة و41 ثانية فيما حل مواطنه بيرهانو ليجيسي في المركز الثاني وجاء الاثيوبي الثالث سيساي ليما في المركز الثالث.

وأعلن بيكيلي مشاركته بشكل مفاجئ في ماراثون برلين الشهر الحالي، حيث يعتبر البطل الأولمبي والعالمي أحد أعظم العدائين على مر التاريخ، لكنه عانى من توالي الإصابات في السنوات الأخيرة.

وقال بيكيلي في تصريحات لمحطة "ايه ار دي" التليفزيونية الألمانية "أنا متأسف للغاية، لم يحالفني الحظ ، لكني سعيد بتحقيق أفضل رقم شخصي لي".

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وأضاف "أعرف إمكانياتي جيدا يمكنني اتمام المهمة، أنا لا استسلم، هذا الأمر يحفزني من أجل المستقبل".

وفي منافسات السيدات فازت الاثيوبية اشيتي بيكيري بلقب الماراثون.

وسجلت بيكيري ساعتين و20 دقيقة و14 ثانية متفوقة على مواطنتها ماري ديبابا التي حلت ثانية فيما جاءت الكينية سالي شيبيجو في المركز الثالث.

خرجت الكينية جلاديس شيرونو المرشحة الأولى لنيل اللقب من السباق بعد 32 كيلومترا من بدايته، حيث تعرضت لمتاعب صحية.

وكانت شيرونو تبحث عن لقبها الرابع في الماراثون أملا في تحطيم الرقم القياسي العالمي.

وتحمل البريطانية بولا رادكليف الرقم القياسي العالمي لماراثون السيدات بعد أن سجلت ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية في ماراثون لندن عام .2003