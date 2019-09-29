شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يستضيف بريشيا في الجولة السادسة من الكالتشيو والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل كلا من فريقى نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي في المواجهة التي ستقام على ملعب سان باولو. يدخل نابولي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أوسبينا خط الدفاع: ماكسيموفيتش، مانولاس ،دي لورينزي. خط الوسط: غلام، زيلينكسي، آلان، خوسيه كاييخون. خط الهجوم: فابيان رويز، يورنتي، ميرتنز. Advertisements بينما جاء تشكيل الضيوف كالتالي: حراسة المرمى: يورنين خط الدفاع: سابيلي، سيستانا، تشانسيلور، مارتيلا. خط الوسط: بزولي، تونالي، ديسينا. خط الهجوم: شباليك ، دوناروما، بالوتيلي. يذكر أن نابولي يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بريشيا المركز العاشر برصيد 6 نقاط.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يستضيف بريشيا في الجولة السادسة من الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.