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نجم ريال مدريد يتعرض للسرقة خلال الديربي ضد أتلتيكو

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تعرض اللاعب البرازيلي كاسميرو، نجم ريال مدريد، للسرقة خلال مشاركته في ديربي مدريد ضد أتلتيكو، في المباراة التي حسمها التعادل السلبي .

كاسيميرو ينضم لقائمة النجوم ضحايا السرقة 

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه بينما كان كاسيميرو يشارك مع ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الديربي الذي أقيم على ملعب وانداميتروبوليتانو، تعرض منزله للسرقة، أثناء وجود زوجته وأبنه داخل المنزل .

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن عائلة نجم ريال مدريد بخير، لكن هناك بعد الممتلكات تم سرقتها من منزل اللاعب.

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ووفقًا لبرنامج التشيرينجيتو الإسباني الشهير، فإن كاسيميرو أصبح أحدث لاعب يتعرض منزله للسرقة في الأونة الأخيرة، مضيفًا إلى أن ريال مدريد قد حذر اللاعبين من عدم تحميل أي صور أو مقاطع فيديو لمنازلهم على مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب أمنية.

التعادل العادل يحسم ديربي أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب وانداميتروبوليتانو، في قمة منافسات الجولة السابعة من الليجا . 

وبهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على تصدره لجدول ترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث .

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