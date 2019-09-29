شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من راموس إلى جماهير ريال مدريد بعد الديربي ضد أتلتيكو والان مع التفاصيل
حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب وانداميتروبوليتانو، في قمة منافسات الجولة السابعة من الليجا .
ظهور هجومي محبط في ديربي أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن ديربي مدريد قد انتهى بالتعادل السلبي، بعدما ظهر كلا الفريقين بأداء هجومي محبط، ليقوم سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد بإطلاق رسالة إلى جماهير النادي الملكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
رسالة نارية من راموس إلى جماهير ريال مدريد
وقال راموس: كان لدينا الكثير من الكثافة، إلا أننا لم نتمكن من إحراز أهداف، على الرغم من أننا أردنا المزيد لتحقيق الفوز.
وتحدث راموس أيضًا عقب المباراة لـ موفيستار بلس الإسبانية، قائلًا: كانت مباراة بدنية للغاية إنه أصعب الملاعب التي حل بها ريال مدريد في هذا الموسم و كان الهدف هو إضافة ثلاث نقاط .
وأنهى قائد ريال مدريد: لم نتمكن من التسجيل، استطاع أتلتيكو مدريد أن يغلق المساحات، رغم أن لدينا كرة خطيرة لكريم بنزيما، إلا أن تألق أوبلاك حرمنا من تسجيل هدف الفوز، لكننا مازلنا دون أي خسارة وعلى صدارة الليجا، ونسعى لمواصلة ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية من راموس إلى جماهير ريال مدريد بعد الديربي ضد أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.