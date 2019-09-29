شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يكشف حقيقة تدهور علاقته مع مبابي والان مع التفاصيل

تمكن البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، من قيادة فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه بوردو، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي .

عودة ثنائية نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان

وأوضخ موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أنه قد عادت ثنائية نيمار ومبابي من جديد ضد بوردو، وذلك بعدما كان قد غاب كلا اللاعبين عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يشير نيمار إلا أن وجود مبابي يجعل كل شئ أسهل خلال مباريات الفريق .

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وأشار الموقع الفرنسي، أن كيليان مبابي لم يستغرق كثيرًا من الوقت للتألق خلال المباراة، حيث أظهر المهاجم الفرنسي الشاب، أنه لم يفقد موهبته رغم غيابه الطويل عن المباريات، بسبب الإصابة، حيث استطاع أن يصنع هدف المباراة الوحيد لزميله البرازيلي نيمار، الذي نجح في التسجيل خلال الدقيقة 70 من عمر المباراة، وهو ما أثار سعادة توماس توخيل المدير الفني الألماني للفريق .

نيمار يبدي سعادته بعودة نيمار

وأطلق نيمار تصريحاته حول عودة مبابي، والتي نقلتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية، حيث قال: لدينا شعور جيد بيننا، نظهر دائمًا بشكل جيد في الملعب وخارجه، أنا مسرور بعودته.

وأنهى: إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، الأمور تكون أسهل عندما يكون في الملعب، نظرًا لقدرته في السباقات بالإضافة إلى سرعته العالية، يفضل جميع لاعبي باريس سان جيرمان رؤيته على أرض الملعب .