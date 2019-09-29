شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقطع الطريق على ريال مدريد ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

رفضت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، فكرة رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق، إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة .

وأوضح موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كان يحاول بشتى الطرق أن يعيد زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للفريق، مفضلًا عودة الساحر الفرنسي عن نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن خسارة ريال مدريد المذلة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فتحت أبوابًا من الشك بين بيريز وزيدان، ليبدأ الأول في محاولة إيجاد بديل مناسب حال استمرار تراجع الأداء والنتائج.

بوتشيتينو يدخل ضمن حسابات بيريز لخلافة زيدان

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وأشار الموقع الفرنسي، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، أصبح ضمن اهتمامات ريال مدريد لخلافة زين الدين زيدان، خصوصًا وأن إمكانية انضمامه للنادي الأبيض ستكلف خزائن النادي ما يقارب الـ35 مليون يورو فقط، ومع ذلك، ترفض إدارة النادي الإنجليزي رحيل المدير الفني للفريق، بالرغم من اهتزاز المستوى على الصعيد المحلي خلال الموسم الجديد .

توتنهام يتمسك ببقاء بوتشيتينو

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة صن البريطانية، في وقت سابق، فإن دانييل ليفي المدير التنفيذي لنادي توتنهام، لن يوافق على رحيل بوتشيتينو، حيث لا يرغب في إهدائه لأي من مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، خصوصًا وأنه أصبح محبوبًا للغاية داخل النادي، ويود اعطائه الوقت الكافي لتغير الأوضاع الراهنة والعودة للتألق على غرار الموسم الماضي.