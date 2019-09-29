شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الماراثون الدولي التاسع للكانوي بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت محلية وادي حلفا، أمس السبت، بختام فعاليات الماراثون الدولي التاسع، والذي انطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري، من مدينة مروي حتى بحيرة النوبة، حيث قطع المتسابقون مسافة 830 كيلو مترا، والذى يعد كأطول ماراثون في العالم حتي الآن، وأحرز المجدف معاذ صلاح الدين، المركز الأول، وأحرز المجدف حسين عبدالكريم الطيب، المركز الثاني، فيما حقق المجدف عبدالرحمن محمد صباح الخير، المركز الثالث.

وتم خلال الاحتفال، والذي أقيم بميناء حلفا النهري، تسليم الفائزين الجوائز النقدية المقدمة من والي الولاية الشمالية، والكأس المقدمة من الاتحاد العام لرياضة الكانوي منظم الماراثون، كما تم في الاحتفال تكريم الجهات والمؤسسات التي شاركت في إنجاح الماراثون، إضافة إلى أنه تم تسليم الكأس للفائز الأول.

وتحدث في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، زروق عبدالفتاح، حيث أشاد بكل من أسهم في إنجاح الماراثون، كما أعرب عن شكره وتقديره للاتحاد العام الذي قام بتنظيم الماراثون، تحت رعاية والي الولاية الشمالية.

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وأكد الأمين العام للمجلس الأعلي للشباب والرياضة اهتمام ورعاية المجلس للألعاب الفردية، واستغلال الميزات النسبية والتفضيلية لنهر النيل، وتشجيع رياضة الكانوي والكياك والسباحة بما يحقق الأهداف المنشودة في مجالات الرياضة والسياحة وجذب السياح للولاية الشمالية.

وأعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لمواطني الولاية الشمالية على ضفتي النيل، والمدراء التنفيذيين بالمحليات، لاستقبالهم لضيوف الولاية من المتسابقين والمرافقين لهم، كما أعلن عن قيام أندية لرياضة الكانوي، بكل من مروي، ودنقلا، والدبة، والبرقيق، بجانب النادي النوبي بوادي حلفا.

كما خاطب الاحتفال السيد آدم حسن، المدير التنفيذي لمحلية حلفا بالإنابة، مرحباً بضيوف الولاية، وقد أعلن عن رعاية المحلية للنادي النوبي لرياضة الكانوي، العميد شرطة، الفاتح دهب النادي النوبي بحلفا، كما أعلن عن مشاركة النادي النوبي في المسابقات القادمة، والتي تبدأ من الخرطوم وحتي الإسكندرية، داعياً الاتحاد العام للكانوي للاهتمام بالتدريب.

من جانبه نقل الدكتور صلاح محجوب، المشرف على بعثة الاتحاد العام للكانوي، تحية أعضاء الاتحاد العام للكانوي لكل أهل الولاية، وقد أعرب لدي مخاطبته الاحتفال عن شكره وتقديره للأخ والي الولاية الشمالية، لرعايته واهتمامه بالمارثوان، كما أعرب عن شكره وتقديره لمواطني الولاية الشمالية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدماً عرضاً موجزاً عن المكاسب التي حققها الماراثون، والتي تنعكس إيجاباً على السياحة والاقتصاد والرياضة ومجتمع الولاية والسودان عامة.