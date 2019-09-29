رسالة نارية من راموس إلى جماهير ريال مدريد بعد الديربي ضد أتلتيكو

الأحد 29 سبتمبر 2019

حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب وانداميتروبوليتانو، في قمة منافسات الجولة السابعة من الليجا .



ظهور هجومي محبط في ديربي أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن ديربي مدريد قد انتهى بالتعادل السلبي، بعدما ظهر كلا الفريقين بأداء هجومي محبط، ليقوم سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد بإطلاق رسالة إلى جماهير النادي الملكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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رسالة نارية من راموس إلى جماهير ريال مدريد

وقال راموس: كان لدينا الكثير من الكثافة، إلا أننا لم نتمكن من إحراز أهداف، على الرغم من أننا أردنا المزيد لتحقيق الفوز.

وتحدث راموس أيضًا عقب المباراة لـ موفيستار بلس الإسبانية، قائلًا: كانت مباراة بدنية للغاية إنه أصعب الملاعب التي حل بها ريال مدريد في هذا الموسم و كان الهدف هو إضافة ثلاث نقاط .

وأنهى قائد ريال مدريد: لم نتمكن من التسجيل، استطاع أتلتيكو مدريد أن يغلق المساحات، رغم أن لدينا كرة خطيرة لكريم بنزيما، إلا أن تألق أوبلاك حرمنا من تسجيل هدف الفوز، لكننا مازلنا دون أي خسارة وعلى صدارة الليجا، ونسعى لمواصلة ذلك .