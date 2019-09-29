الأحد 29 سبتمبر 2019
يستعد فريق برشلونة الرديف لمواجهة نظيره أتلتيك ليفانتي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب يوهان كرويف، في إطار الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الإسبانية .
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه سيكون الفريق الرديف لبرشلونة على موعد مع أتلتيكو لفانتي، في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد يوهان كرويف.
ويسعى الفريق الرديف لبرشلونة لتحقيق الفوز الأول له على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأخيرتين على ملعب الأسطورة الهولندية كرويف، علمًا بأنه حصد 8 نقاط من 5 مباريات، ليحتل المركز الثامن .
وقال جارسيا بيمينتا، المدير الفني لفريق برشلونة الرديف، عن نظيره أتلتيكو ليفانتي : "إنه فريق قوي لغاية ، مكثف في الدفاع والهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة الرديف يتوعد ليفانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.