شكرا لقرائتكم الكاف عن فوز الأهلى: العملاق المصرى حجز مقعده بسداسية كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، على تأهل الأهلى لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أفريقيا، بعد فوزه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، فى "إياب" دور الـ32.

وأكد الموقع الرسمى لـ"الكاف"، أن الأهلى العملاق المصرى حجز مقعده فى دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أفريقيا بعدما تفوق ذهاباً وإياباً على كانو سبورت من غينيا الاستوائية.

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وكشف أن الفوز الذى تحقق بهدفين دون مقابل فى مباراة الذهاب التى أقيمت بمدينة "مالابو" بغينيا الاستوائية قبل أسبوعين فتح الطريق أمام الأهلى صاحب الرقم القياسى فى التتويج باللقب "8 مرات" للصعود إلى دور المجموعات، ليواصل مدربه الجديد رينيه فايلر بدايته المثالية مع الاهلى، محققاً رابع انتصاراته فى نفس العدد من المباريات فى كل المسابقات.

وأضاف: "الوافد المالى الجديد أليو ديانج افتتح التسجيل بعد 8 دقائق من البداية بعدما تعامل بصورة جيدة مع ركنية حسين الشحات، وعقب الاستراحة سجل الأهلى هدفين بصورة سريعة، عن طريق النيجيرى جونيور أجايى الذى قابل عرضية محمود وحيد المتقنة برأسية قوية ليضاعف تقدم الأهلى بعد 4 دقائق من استئناف اللعب، كما أضاف حسين الشحات ثالث أهداف الأهلى فى الدقيقة 55 من عرضية القائد أحمد فتحى، أنا البديل صلاح محسن الذى سجل أيضاً فى مباراة الذهاب وضع اللمسة الأخيرة للأهلى قبل 4 دقائق على نهاية المباراة ليرسل السعادة لجماهير الأهلي".