شكرا لقرائتكم إنجاز تاريخى للبرتغالى جواو فييرا "43 عاما" فى بطولة العالم لألعاب القوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سطر البرتغالى جواو فييرا "البالغ من العمر 43 عامًا"، إنجازا تاريخيا فى بطولة العالم لألعاب القوى، بعدما حصل على الميدالية الفضية فى سباق المشى 50كم، بعد اليابانى يوسوكى سوزوكى، الذى فاز بالميدالية الذهبية، بينما حصد الكندى إيفان دانفى البرونزية.

وقدم المخضرم البرتغالى أداءً قتاليا، وسط أجواء حارة فى الدوحة التى تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى، حيث بدأت السباقات فى تمام الساعة 11.30 مساءً لتفادى درجات الحرارة المرتفعة، لكن الأجواء كانت لا تزال شديدة الرطوبة.

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وأكد فييرا لرويترز عقب التتويج بالميدالية: "بالنسبة لى كان الجو حارا جدا وسيئا للغاية، واستهلكت الكثير من الثلج والماء البارد لتحمل هذا الطقس".

وأضاف فييرا الذى أضاف على رصيده ميدالية جديدة بعد برونزية موسكو فى 2013 بسباق 20 كيلومتراً: "السر فى تتويجى بميدالية فى سن 43 عامًا هو أنى أتدرب كل يوم وأنا فى منتهى السعادة، لأنى أفعل ما أستمتع به وهو ألعاب القوى."