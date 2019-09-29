شكرا لقرائتكم عقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بعد ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بالزمالك، على جاهزية الفريق بشكل طبيعى لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، اليوم الأحد، فى إياب دور 32 بدورى أبطال أفريقيا، وذلك فى حالة رغبة الفريق السنغالى فى الحضور إلى ملعب برج العرب اليوم وخوض اللقاء.

وأضاف المصدر نفسه أن الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة سيتم عقده بعد 60 دقيقة وسيكون متواجد به مراقب المباراة وكذلك طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة اللقاء على أن يحضر ممثل عن الزمالك بشكل طبيعى وحال عدم حضور مندوبا من جينيراسيون سيتم تسجيل الأمر.

وأوضح مسئشول الأبيض موقف جينيراسيون إنه حتى الآن يتواجد الأتوبيس المخصص لهم فى فندق إقامتهم فى مدينة نصر وقالوا:"لو لديهم رغبة فى خوض اللقاء فعليهم الحضور وليس لدينا أزمة ونعلم أن 6 أو 7 أفراد من بعثتهم قد غادروا القاهرة وسيغادر الجزء الثانى منهم مساء الغد".

بينما كشف مصدر ببعثة جينيراسيون أن الفريق السنغالى سيتوجه إلى الإسكندرية ولكن غدا وليس اليوم لزيارة القنصلية السنغالية هناك ولا يوجد نية لدى الفريق السنغالى لخوض المباراة مع الزمالك رغم التعديلات التى أجراها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة المباراة اليوم بدلا من أمس السبت حيث واصل مسئولى النادى السنغالى التصعيد متمسكين بالخطاب الذى وصلهم من الكاف قبل حضورهم إلى القاهرة بأن اللقاء كان من المفترض أن يقام بالأمس رغم وجود خطابا رسميا من الكاف بتعديل ذلك الموعد.