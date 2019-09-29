شكرا لقرائتكم تطبيق نظام دورى المحترفين على سلة السيدات لأول مرة فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة قرارا بتطبيق نظام دورى المحترفين على مسابقات السيدات، لأول مرة فى تاريخ الاتحاد.
من جهته قال حسين البشبيشى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة شئون اللاعبين أنه سيتم تطبيق نظام الاحتراف على مسابقات السيدات بدء من الدورى فى الموسم الجديد، والذى ينطلق 1 اكتوبر المقبل
وأضاف رئيس لجنة شئون اللاعبين أن المواسم الماضية لم يكن هناك عقود بين اللاعبات والاندية، بل كان الاتفاق ودى، وهو ما أسفر عنه عدة ازمات، فبعد الاتفاق بين النادى واللاعبة، وحصولها على المقابل المادى تتراجع فى رأيها وتقزل أنها ستعود إلى محافظتها، والعكس، بعد اتفاق النادى مع اللاعبة، فلا تحصل على المقابل المتفق عليه، لذلك تم وضع أسس وقوانين، ودراسة للامر، بما يضمن حقوق الطرفين.
وستنطلق بطولة الدورى، للسيدات يوم 1 اكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.
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