شكرا لقرائتكم شطة: شرط واحد يقود الزمالك لدورى المجموعات حل عدم تواجد جينراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن موقف نادى الزمالك فى أزمته الدائرة حاليا مع جينراسيون فوت بطل السنغال، سليم بنسبة 100%، وان الفريق الأبيض ليس له دخل فى ذلك، حيث أنه يستند إلى خطاب الاتحاد الأفريقي بتأجيل المباراة لمدة يوم مع تغيير الملعب.

وأضاف شطة، فى تصريحات إذاعية لملعب 9090 على موجة اون سبورت الذى يقدمه الاعلامى أيمن يونس، أنه على الفريق السنغالى اللالتزام بخطاب الكاف وموعد المباراة الأخير، مؤكدا أن الفريق يجهل بلوائح الكاف، الذى قرر نقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لدواعى أمنية، وأنه أمر يتكرر بصفة دائمة مع أغلب الاندية وفى أى دولة نظرا للطوارئ التى قد تحدث وأن مهمة الاتحاد الأفريقى هى توفير الحماية والسلامة لللاعبين والحكام والأجهزة الفنية والطبية وكل ما يخص فريقى المباراة. وتابع شطة أن حكام المباراة وجميع المسئولين والمكلفين من قبل الاتحاد الأفريقى سيصلون إلى ملعب برج العرب بشكل طبيعى فى الثامنة مساء اليوم موعد بدء المباراة وعلى لاعبى الزمالك نزول الملعب لمدة 20 دقيقة وحال عدم حضور الفريق السنغالى سيعتبر الحكم بطل السنغال منسحبا والأبيض فائزا بالمباراة بنتيجة 2/0 ويتأهل على دور المجموعات. Advertisements