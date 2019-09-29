شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الفوز على الإنتاج الحربي هدف مهم للجهاز واللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيواجه الأهلى نظيره الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
فيما ذكر عبد الحفيظ أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة النتائج الإيجابية؛ لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد والجهاز الفني يتطلع دائما لخلق دوافع جديدة وقوية للاعبين؛ من أجل مواصلة العروض الجيدة التي تقودنا لتحقيق الانتصارات محليا و إفريقياً.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: الفوز على الإنتاج الحربي هدف مهم للجهاز واللاعبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.