شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الفوز على الإنتاج الحربي هدف مهم للجهاز واللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يحترم فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني ولاعبيه، ويعلم أنه منافس قوي ومباراة صعبة، ونتطلع للفوز بها وإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيدنا بمسابقة الدوري.

وسيواجه الأهلى نظيره الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

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وأكد مدير الكرة بالاهلي أن الفوز على الإنتاج الحربي هدفا مهما جدا للجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب؛ في مقدمتها مواصلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مالابو ثم الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك، وبعدها الفوز على سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والفوز أمس على كانو سبورت وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما ذكر عبد الحفيظ أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة النتائج الإيجابية؛ لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد والجهاز الفني يتطلع دائما لخلق دوافع جديدة وقوية للاعبين؛ من أجل مواصلة العروض الجيدة التي تقودنا لتحقيق الانتصارات محليا و إفريقياً.

وأنهى عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يركز حاليا على دراسة فريق الانتاج الحربي؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه وتحضير اللاعبين جيدا قبل مواجهة الأربعاء المقبل.