شكرا لقرائتكم المقاصة راحة اليوم من التدريبات استعدادا للزمالك الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، إراحة لاعبى الفريق الفيومي لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف المران غداً الاثنين، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد السلام فى الأسبوع الثانى بالدورى الممتاز لكرة القدم.

وخاض الفريق الفيومي مباراة ودية أمام عرب الرمل وفاز فيها 3/1، حيث أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى، في إطار استعدادات المقاصة لثاني جولاته بمسابقة الدوري العام.

ونجح المقاصة فى الفوز بأول ثلاث نقاط بعد فوز ثمين حصده أبناء الفيوم في الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب تماسيح النيل.

جدير بالذكر أن المقاصة كان قد واجه الزمالك في بداية سبتمبر الجاري بمباراة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر وخسر أبناء الفيوم بهدف نظيف، ليتأهل فرسان ميت عقبة إلى المباراة النهائية ويحصدون اللقب.